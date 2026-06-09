Auseinandersetzung zwischen Gruppen – Mann im Krankenhaus

Göttingen (dpa/lni) –

Mindestens ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen verletzt worden. Rund 20 Menschen waren am Montagabend aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Sie flohen, bevor die Polizei schlichten konnte, wie es weiter hieß. Was genau dem Opfer passierte, ist noch nicht bekannt. Der Mann musste ins Krankenhaus.

Bei der Auseinandersetzung kamen laut Zeugenberichten auch Schlagwerkzeuge zum Einsatz und es wurden Schüsse abgegeben. Eine Gefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Später habe es weitere Zusammenstöße zwischen den Beteiligten an verschiedenen Orten in der Göttinger Innenstadt gegeben. Vor dem Göttinger Bahnhof soll laut Zeugen ein Mann einen anderen mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen haben. Die Identität des Angreifers und des Opfers sind nicht bekannt.

Vier Männer vorübergehend festgenommen

Während der diversen Einsätze nahm die Polizei vier Männer vorübergehend in Gewahrsam. Dabei wurden ein Teleskopschlagstock, eine Schreckschusspistole und ein Baseballschläger sichergestellt.

Bereits seit dem Frühjahr hat die Polizei verstärkt ein Auge auf die nördliche Innenstadt, unter anderem wegen vergleichbarer Übergriffe. Wegen des jüngsten Vorfalls soll die Präsenz in dem Gebiet noch einmal erhöht werden, mit täglichen Zu-Fuß-Streifen.