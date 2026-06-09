Kollision mit Bus: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Negernbötel (dpa/lno) –

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenprall mit einem Bus an einer Kreuzung im Kreis Segeberg lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Nachmittag in Negernbötel sei das Motorrad noch rund 30 Meter von dem Bus mitgezogen worden, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 58 Jahre alte Busfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde wegen eines Schocks ebenfalls medizinisch versorgt. Die Fahrgäste im Linienbus hätten nach und nach den Unfallort verlassen, während die Ermittler die Spuren sicherten, hieß es.

Die Polizei bittet Fahrgäste, die den Unfall beobachtet haben oder nachträglich Beschwerden beziehungsweise Verletzungen feststellen, sich zu melden. Ein Sachverständiger schätzte den entstandenen Sachschaden auf mehr als 50.000 Euro.