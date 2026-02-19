Im Weltvogelpark Walsrode (Niedersachsen) wurde der Vogelgrippe-Erreger H5N1 festgestellt. Zunächst war das Virus bei fünf plötzlich gestorbenen Enten und Gänsen in einer separaten Meeresvögel-Voliere nachgewiesen worden. Vermutlich haben sich die Tiere durch den Kot von Wildvögeln angesteckt.

Rund 100 Tiere aus derselben Voliere müssen nun eingeschläfert werden. Weitere Vögel sollen vorerst verschont bleiben. Nach Angaben des Landkreises Heidekreis müssen Geflügelhalter in der Umgebung derzeit keine besonderen Maßnahmen ergreifen.