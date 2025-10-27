Die Vogelgrippe ist zurück und sie breitet sich rasend schnell aus. Expert:innen vergleichen den Ausbruch schon mit dem im Jahr 2021, dem bisher stärksten Geflügelpestjahr. Bundesweit sind schon über vierhunderttausend Vögel in Geflügelbetrieben gekeult worden. Selbst beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister steht die Vogelgrippe auf der Tagesordnung.

Was der Ausbruch der Vogelgrippe für Norddeutschland bedeutet und wie es jetzt weitergeht, hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Corvin Peters im Gespräch mit Frauke Mohrwinkel, Expertin zum Thema Vogelschutz beim Michael-Otto-Institut des NABU, besprochen.