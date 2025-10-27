Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Vogelgrippe ist zurück und sie breitet sich rasend schnell aus. Expert:innen vergleichen den Ausbruch schon mit dem im Jahr 2021, dem bisher stärksten Geflügelpestjahr. Bundesweit sind schon über vierhunderttausend Vögel in Geflügelbetrieben gekeult worden. Selbst beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister steht die Vogelgrippe auf der Tagesordnung.

Was der Ausbruch der Vogelgrippe für Norddeutschland bedeutet und wie es jetzt weitergeht, hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Corvin Peters im Gespräch mit Frauke Mohrwinkel, Expertin zum Thema Vogelschutz beim Michael-Otto-Institut des NABU, besprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Video02:35 Min.

So helfen Sie geschwächten Igeln richtig

27.10.2025 13:41 Uhr

Im Tierheim Uhlenkrog in Kiel (Schleswig-Holstein) herrscht derzeit Hochbetrieb – vor allem in der Wildtierstation. 17 Igelwelpen und geschwächte Igel brauchen dringend Hilfe. Aber nicht jeder Igel-Fund...

Geflügelpest in Putenmastbetrieb in Vechta – 14.600 Tiere betroffen

26.10.2025 21:50 Uhr

In einem Putenmastbetrieb in Vechta (Niedersachsen) ist die hochansteckenden Geflügelpest ausgebrochen. Rund 14.600 Puten müssen getötet werden, wie der Landkreis mitteilte. Einige Tiere hatten am Freitag Symptome...

Video01:33 Min.

Minischwein Rosi im Tierheim Schleswig sucht ein neues Zuhause

24.10.2025 12:25 Uhr

Fressen, Schlafen und Wühlen – das liebt Schweinedame Rosi am meisten. Seit Ende Juli lebt sie im Tierheim Schleswig (Schleswig-Holstein), nachdem Grundstücksbesitzer sie in ihrem Garten entdeckt...

Video03:18 Min.

Tagelang verschwunden: Riesenseeadler nach Harzfalkenhof in Bad Sachsa zurückgekehrt

23.10.2025 13:59 Uhr

Riesenseeadler-Dame „Alaska“ war am Sonntag aus dem beliebten Harzfalkenhof in Bad Sachsa ausgerissen, die Aufregung war groß. Inzwischen ist das Tier mit fast drei Metern Spannweite und...

Video02:04 Min.

Vogelgrippe breitet sich in Schleswig-Holstein aus

20.10.2025 17:14 Uhr

Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In...

Video03:20 Min.

Wildschweine machen Wieda im Harz unsicher: Anwohner verzweifeln

16.10.2025 13:52 Uhr

In der Gemeinde Wieda im südlichen Harz (Niedersachsen) liegen bei vielen Anwohner:innen die Nerven blank. Wildschweine treiben regelmäßig ihr Unwesen und sind kaum zu stoppen. Besonders betroffen...

Zur Startseite