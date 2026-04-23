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Am heutigen Zukunftstag in Hannover (Niedersachsen) war echte Girl-Power bei SAT.1 REGIONAL angesagt: Amelia, Minu, Henrike und Malina haben sich im Sea Life Hannover die riesigen Aquarien angeschaut und als Reporterinnen ausprobiert.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Video02:12 Min.

Zukunftstag bei SAT.1 REGIONAL in Hamburg: Nachwuchsreporter unterwegs im Tierpark

23.04.2026 16:22 Uhr

Am heutigen Donnerstag hieß es wieder: Perspektivwechsel beim Girls’ Day und Boys’ Day. Auch im SAT.1 REGIONAL-Landesstudio in Hamburg bekamen Schülerinnen und Schüler einen direkten Einblick in...

Video02:59 Min.

Nachwuchs bei Storchenpaar Fridolin und Mai in Leiferde

22.04.2026 17:00 Uhr

Der bekannteste Storch Niedersachsens, Fridolin, und seine Partnerin Mai haben beim Artenschutzzentrum des NABU in Leiferde Nachwuchs bekommen. Die beiden Storchenbabys sind circa zwei Tage alt und...

Video03:24 Min.

Kussverbot für Gänseliesel in Göttingen aufgehoben

21.04.2026 16:50 Uhr

Das Gänseliesel in Göttingen gilt als meistgeküsste Frau der Welt. Das Wahrzeichen steht auf einem Brunnen vor dem Rathaus und nach bestandener Promotion küssen Doktorand:innen die Figur. Eigentlich ist...

Aktualisiert

Buckelwal schwimmt frei – Greenpeace: Aktuelle Situation „Megastress für das Tier“

20.04.2026 09:05 Uhr

Nach Einschätzung der Umweltorganisation Greenpeace bedeutet die aktuelle Situation für den Buckelwal vor Poel eine hohe Stressbelastung. „Das ist natürlich ein Megastress für das Tier“, sagte ein...

Video02:17 Min.

Nashornbaby Liam zeigt sich erstmals Besuchern im Zoo Osnabrück

16.04.2026 17:09 Uhr

Im Zoo Osnabrück (Niedersachsen) hat ein neuer Publikumsliebling seinen ersten großen Auftritt: Nashornbulle Liam ist neun Tage alt und zeigte sich am Donnerstag erstmals den Besucher:innen. Der...

Video03:38 Min.

Mit Spinnenseide Nerven reparieren: Das Spinnen-Labor der MHH

16.04.2026 15:12 Uhr

Seit Jahren züchten Wissenschaftler:innen der Medizinischen Hochschule Hannover (Niedersachsen) Spinnen, um deren Seide medizinisch nutzbar zu machen. Produziert wird sie von goldenen Radnetzspinnen, die für ihre besonders...

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