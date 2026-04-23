Am heutigen Zukunftstag in Hannover (Niedersachsen) war echte Girl-Power bei SAT.1 REGIONAL angesagt: Amelia, Minu, Henrike und Malina haben sich im Sea Life Hannover die riesigen Aquarien angeschaut und als Reporterinnen ausprobiert.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Zukunftstag bei SAT.1 REGIONAL in Hamburg: Nachwuchsreporter unterwegs im Tierpark23.04.2026 16:22 Uhr
Am heutigen Donnerstag hieß es wieder: Perspektivwechsel beim Girls’ Day und Boys’ Day. Auch im SAT.1 REGIONAL-Landesstudio in Hamburg bekamen Schülerinnen und Schüler einen direkten Einblick in...
Nachwuchs bei Storchenpaar Fridolin und Mai in Leiferde22.04.2026 17:00 Uhr
Der bekannteste Storch Niedersachsens, Fridolin, und seine Partnerin Mai haben beim Artenschutzzentrum des NABU in Leiferde Nachwuchs bekommen. Die beiden Storchenbabys sind circa zwei Tage alt und...
Kussverbot für Gänseliesel in Göttingen aufgehoben21.04.2026 16:50 Uhr
Das Gänseliesel in Göttingen gilt als meistgeküsste Frau der Welt. Das Wahrzeichen steht auf einem Brunnen vor dem Rathaus und nach bestandener Promotion küssen Doktorand:innen die Figur. Eigentlich ist...
Buckelwal schwimmt frei – Greenpeace: Aktuelle Situation „Megastress für das Tier“20.04.2026 09:05 Uhr
Nach Einschätzung der Umweltorganisation Greenpeace bedeutet die aktuelle Situation für den Buckelwal vor Poel eine hohe Stressbelastung. „Das ist natürlich ein Megastress für das Tier“, sagte ein...
Nashornbaby Liam zeigt sich erstmals Besuchern im Zoo Osnabrück16.04.2026 17:09 Uhr
Im Zoo Osnabrück (Niedersachsen) hat ein neuer Publikumsliebling seinen ersten großen Auftritt: Nashornbulle Liam ist neun Tage alt und zeigte sich am Donnerstag erstmals den Besucher:innen. Der...
Mit Spinnenseide Nerven reparieren: Das Spinnen-Labor der MHH16.04.2026 15:12 Uhr
Seit Jahren züchten Wissenschaftler:innen der Medizinischen Hochschule Hannover (Niedersachsen) Spinnen, um deren Seide medizinisch nutzbar zu machen. Produziert wird sie von goldenen Radnetzspinnen, die für ihre besonders...