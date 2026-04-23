Am heutigen Donnerstag hieß es wieder: Perspektivwechsel beim Girls’ Day und Boys’ Day. Auch im SAT.1 REGIONAL-Landesstudio in Hamburg bekamen Schülerinnen und Schüler einen direkten Einblick in den Redaktionsalltag. Sie begleiteten Drehs, waren im Schnitt und standen sowohl vor als auch hinter der Kamera. Vier unserer Nachwuchsreporter:innen waren im Tierpark Hagenbeck unterwegs und produzierten einen eigenen Beitrag über die neuen tierischen Bewohner.

