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Am heutigen Donnerstag hieß es wieder: Perspektivwechsel beim Girls’ Day und Boys’ Day. Auch im SAT.1 REGIONAL-Landesstudio in Hamburg bekamen Schülerinnen und Schüler einen direkten Einblick in den Redaktionsalltag. Sie begleiteten Drehs, waren im Schnitt und standen sowohl vor als auch hinter der Kamera. Vier unserer Nachwuchsreporter:innen waren im Tierpark Hagenbeck unterwegs und produzierten einen eigenen Beitrag über die neuen tierischen Bewohner.

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Zukunftstag in Hannover: Nachwuchsreporter entdecken Unterwasserwelt Sealife

23.04.2026 17:31 Uhr

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16.04.2026 17:09 Uhr

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16.04.2026 15:12 Uhr

Seit Jahren züchten Wissenschaftler:innen der Medizinischen Hochschule Hannover (Niedersachsen) Spinnen, um deren Seide medizinisch nutzbar zu machen. Produziert wird sie von goldenen Radnetzspinnen, die für ihre besonders...

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