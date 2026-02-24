Vor genau vier Jahren begann Russland den Angriff auf das Nachbarland Ukraine. Seitdem sind tausende Ukrainer:innen nach Niedersachsen gekommen. Laut des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge leben aktuell rund 120.000 Vertriebene aus der Ukraine in Niedersachsen. Viele sind mittlerweile in den Arbeitsmarkt integriert, insbesondere im Bau- und Sozialwesen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Antonia Wellmann hat mit Niedersachsens Ministerpräsident, Olaf Lies (SPD), über die aktuelle Situation der Ukrainer:innen in Niedersachsen gesprochen.