Der geplante und erhoffte Ausbau der Marschbahnstrecke in Schleswig-Holstein wird seit Jahren diskutiert und immer wieder verschoben. Dem aktiven Mitglied der Grünen, Christina Christiansen aus Risum-Lindholm in Nordfriesland, reicht das jetzt. Die Nachtschwester in einem Schlaflabor, Influencerin und Ehefrau eines Pendlers will, dass ihre Region endlich eine funktionierende Bahnverbindung bekommt und zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Ganz besonders geht es ihr um den eingleisigen Streckenabschnitt zwischen Niebüll und Klanxbüll, der ein besonderes Nadelöhr im immer wieder stockenden Schienenverkehr in Richtung Sylt ist.