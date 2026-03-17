In Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) wurde am Montagabend ein Mann vor seiner Haustür mit einer Armbrust angeschossen. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter, ein 37-jähriger Mann, floh zunächst, konnte jedoch noch am Abend von der Polizei festgenommen werden. Ob dem Angriff ein Streit vorausging, ist noch nicht bestätigt. Zu weiteren Hintergründen der Tat gibt es bisher keine Informationen. Laut Polizeiangaben wurde der Verletzte notoperiert und ist jetzt außer Lebensgefahr.
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