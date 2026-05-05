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Ein 46-jähriger Mann hat am 1. Mai offenbar versucht, auf einem Spielplatz in Hannover (Niedersachsen) ein dreijähriges Kind zu entführen. Die 58-jährige Oma des Kindes konnte es noch rechtzeitig befreien, erlitt dabei aber Schnittverletzungen, da der Angreifer eine Schere einsetzte.

Einsatzkräfte der Polizei setzten gegen den Mann Reizgas ein, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen versuchter Freiheitsberaubung, versuchter Entziehung Minderjähriger sowie gefährlicher Körperverletzung ein.

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