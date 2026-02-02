Durch einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr standen am Montag in weiten Teilen Deutschlands Busse und Bahnen still. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten kommunaler Verkehrsunternehmen dazu aufgerufen. Auch in Bremen ging im ÖPNV nichts mehr.
