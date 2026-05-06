Auto kollidiert mit Lkw – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Der 23-jährige Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. -/Nord-West-Media /dpa

Schwagstorf (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Lkw ist ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor war der Mann auf der B214 zwischen Ankum und Schwagstorf aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Kurz darauf prallte er den Angaben zufolge mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der 23-jährige Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.