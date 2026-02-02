In Schleswig-Holstein sind es die Busse, die normalerweise die Menschen über das Flächenland tragen, aber genau die sind am Montag in vielen Kreisen ausgefallen. Neben dem Verkehrswesen war auch die medizinische Versorgung betroffen, unter anderem das UKSH in Kiel. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld im öffentlichen Sektor.