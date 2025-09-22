Hat Unternehmerin und Block-House-Erbin Christina Block ihre Kinder entführen lassen? Am 11. Prozesstag am Landgericht Hamburg hat der Vater der Kinder, Stephan Hensel, ausgesagt und wurde von einer Kinderpsychiaterin über den Zustand der Kinder nach der Entführung befragt. Hensels Aussage nach sollen die Kinder auch viele Monate nach der Entführung unter Angstzuständen leiden.
