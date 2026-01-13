Drei schwere Vergewaltigungen, Brandstiftung mit schwerer versuchter Brandstiftung, Diebstahl und Abhalten von Einsatzkräften – für diese ganze Liste an Straftaten hat das Landgericht Hannover Neil K., der im vergangenen Juni unter anderem oben ohne mit einer Axt in der Hand in einer Tankstelle in Hannover stand und Einsatzkräfte bedrohte, am Dienstag zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.