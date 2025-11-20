Das Upcycling von Möbelholz zu Särgen und Urnen klingt ungewöhnlich – doch Schreinermeister Stefan Rösch aus Wulfshagenerhütten bei Kiel (Schleswig-Holstein) hat daraus eine eigene Geschäftsidee entwickelt. Unter seinem Firmennamen „Herzblut“ baut er aus gebrauchten Möbeln individuelle Särge und Urnen, jedes Stück ein Unikat. Aufwendige Verzierungen und seine kreative Handwerkskunst machen die Werke besonders. Mit seiner Upcycling-Kunst hat sich Rösch bereits über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht.