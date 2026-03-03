Schachspielen ist geistig schon extrem herausfordernd. Das auch noch unter Wasser mit nur einem Atemzug pro Spielzug zu tun, ist noch viel herausfordernder. Aber genau dies machen die Schüler:innen der Klaus-Groth-Schule in Kiel (Schleswig-Holstein). Unterwasserschach nennt sich der Sport und soll den Kindern gleichzeitig Schach, Schwimmen, Tauchen und einen guten sozialen Umgang miteinander beibringen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Lernferien in Hamburg: Schüler bereiten sich auf Prüfungen vor02.03.2026 15:42 Uhr
Ab dem heutigen Montag sind in Hamburg Schulferien. Einige Schüler:innen gehen aber trotzdem zur Schule, da sie sich für die sogenannten Lernferien angemeldet haben. Zwei Wochen lang...
Spitzenköche kochen für Bedürftige in Kiel02.03.2026 14:15 Uhr
Die Hilfsorganisation Kieler Anker veranstaltet seit einiger Zeit eine besondere Benefizaktion. Zwölf Restaurant-Köchinnen und -Köche versorgen Bedürftige mit Essen der Spitzenklasse. Normalerweise kocht die Hilfsorganisation selbst. Seit...
Kaputte Schule in Ghana: Niedersachse hilft mit Spendenaktion02.03.2026 11:37 Uhr
Kaputte Schulbänke, durchlöcherter Fußboden, kaum ein Dach über dem Kopf – so sah es an einer Schule in Ghana aus, an der Maximilian Raabe aus Hämelerwald (Niedersachsen)...
Social Media-Verbot für Kinder? Geteilte Meinungen in Hamburg23.02.2026 16:11 Uhr
Die Diskussion um ein Social Media-Verbot für Kinder nimmt Fahrt auf. Nach der SPD will jetzt auch die CDU das Verbot für unter 14-Jährige einführen. Das wurde...
Magnetschlösser für Handys an Schule in Northeim23.02.2026 09:20 Uhr
Wenn morgens der Schulgong an der Northeimer Oberschule läutet, haben die Schülerinnen und Schüler die erste Aufgabe bereits erledigt: Sie haben ihr Handy weggesperrt. Noch vor dem...
Bezahlbare Wohnungen für Alleinstehende und Alleinerziehende: Stiftung schafft Quartiere in Hannover09.02.2026 13:49 Uhr
Bezahlbare Wohnungen sind schwer zu finden. Laut einer aktuellen Studie fehlen allein in Niedersachsen und Bremen rund 130.000 Wohnungen. Auch in Hannover ist es auf dem Wohnungsmarkt...