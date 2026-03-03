Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Schachspielen ist geistig schon extrem herausfordernd. Das auch noch unter Wasser mit nur einem Atemzug pro Spielzug zu tun, ist noch viel herausfordernder. Aber genau dies machen die Schüler:innen der Klaus-Groth-Schule in Kiel (Schleswig-Holstein). Unterwasserschach nennt sich der Sport und soll den Kindern gleichzeitig Schach, Schwimmen, Tauchen und einen guten sozialen Umgang miteinander beibringen.

