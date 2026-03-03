Schachspielen ist geistig schon extrem herausfordernd. Das auch noch unter Wasser mit nur einem Atemzug pro Spielzug zu tun, ist noch viel herausfordernder. Aber genau dies machen die Schüler:innen der Klaus-Groth-Schule in Kiel (Schleswig-Holstein). Unterwasserschach nennt sich der Sport und soll den Kindern gleichzeitig Schach, Schwimmen, Tauchen und einen guten sozialen Umgang miteinander beibringen.