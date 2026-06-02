Der sogenannte „Mobile Einkaufswagen“ in Barmstedt (Schleswig-Holstein) befördert ältere Menschen, die nicht mehr selbst fahren können, regelmäßig zum Supermarkt und wieder zurück. Drei verschiedene Touren bietet der Hilfsdienst von Barmstedt aus an. Ehrenamtliche der Malteser holen die Fahrgäste dann direkt von zuhause ab und nach dem Einkaufen wird beim Kaffee häufig noch ausgiebig geschnackt, denn es gibt immer viel zu erzählen.