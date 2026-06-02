Der sogenannte „Mobile Einkaufswagen“ in Barmstedt (Schleswig-Holstein) befördert ältere Menschen, die nicht mehr selbst fahren können, regelmäßig zum Supermarkt und wieder zurück. Drei verschiedene Touren bietet der Hilfsdienst von Barmstedt aus an. Ehrenamtliche der Malteser holen die Fahrgäste dann direkt von zuhause ab und nach dem Einkaufen wird beim Kaffee häufig noch ausgiebig geschnackt, denn es gibt immer viel zu erzählen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Teddybärkrankenhaus: Uniklinik Göttingen öffnet Türen für Kinder mit „verletzten“ Kuscheltieren01.06.2026 17:08 Uhr
Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere...
Unternehmer von morgen: Schüler für Start-up Idee in Hannover ausgezeichnet29.05.2026 16:55 Uhr
Viele Schüler:innen haben kreative Ideen, aber es gehört mehr dazu, um daraus ein erfolgreiches Business zu machen. In einem landesweiten Schulprojekt in Niedersachsen bekommen deshalb Kinder und...
Schulklasse gewinnt Schülerwettbewerb und darf im Zoo am Meer in Bremerhaven mit anpacken29.05.2026 16:51 Uhr
Mit ihrem selbstausgedachten Rätselspiel hat eine Klasse der Paula-Modersohn-Schule in Bremerhaven (Bremen) einen Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung gewonnen. Sie haben sich dafür mit dem Für...
Hamburg: Azubi aus Iran wird bundesbester Handwerksgeselle28.05.2026 16:39 Uhr
Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat gemeinsam mit der Arbeitnehmer-Vizepräsidentin der Handwerkskammer Hamburg, Bedra Duric, das Unternehmen Kliewe besucht. Der Betrieb bildet gezielt junge Menschen aus dem...
Inklusion in Hamburg: FC St. Pauli macht Blindenfußball sichtbar28.05.2026 11:04 Uhr
Der Blindenfußball beim FC St. Pauli zeigt, wie inklusiver Sport in Hamburg gelebt werden kann. Vier gegen vier spielen die Athlet:innen Fußball. Sie orientieren sich nicht mit...
Tafeln in Schleswig-Holstein leiden unter hohen Spritpreisen21.05.2026 16:06 Uhr
Die gestiegenen Spritpreise setzen die 57 Tafeln in Schleswig-Holstein zunehmend unter Druck. Allein in Kiel sind es acht Ausgabestellen und zahlreiche Supermärkte, die mit Transportern angefahren werden....