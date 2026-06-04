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Spielen, toben, klettern und dabei die motorischen Fähigkeiten fördern: Seit 30 Jahren bietet das Kinderbewegungszentrum in Bremen Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich auszuprobieren und aktiv zu sein. Das runde Jubiläum soll nun gebührend gefeiert werden. Am kommenden Freitag lädt die Einrichtung zu einem großen Fest mit buntem Rahmenprogramm und zahlreichen Mitmachaktionen ein.

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