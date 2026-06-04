Spielen, toben, klettern und dabei die motorischen Fähigkeiten fördern: Seit 30 Jahren bietet das Kinderbewegungszentrum in Bremen Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich auszuprobieren und aktiv zu sein. Das runde Jubiläum soll nun gebührend gefeiert werden. Am kommenden Freitag lädt die Einrichtung zu einem großen Fest mit buntem Rahmenprogramm und zahlreichen Mitmachaktionen ein.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
„Schach macht schlau“: Schachturnier für Bremer Schüler03.06.2026 15:40 Uhr
Gerade bei Jüngeren erfreut sich der Denksport Schach immer größerer Beliebtheit. Zum Beispiel bei Bremer Schüler:innen. Bereits seit mehreren Jahren können diese am Projekt „Schach macht schlau“...
„Schul-Finals“-Aktionstag: Kinder probieren Sportarten in Hannover aus02.06.2026 16:37 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) bereitet man sich derzeit auf die „Finals“ im Juli vor. Gesucht werden dann die Deutschen Meister:innen in insgesamt 25 Sportarten. Bei den „Schul-Finals“, die...
„Mobiler Einkaufswagen“: Hilfe für Senioren bei Einkaufstouren in Barmstedt02.06.2026 11:56 Uhr
Der sogenannte „Mobile Einkaufswagen“ in Barmstedt (Schleswig-Holstein) befördert ältere Menschen, die nicht mehr selbst fahren können, regelmäßig zum Supermarkt und wieder zurück. Drei verschiedene Touren bietet der...
Teddybärkrankenhaus: Uniklinik Göttingen öffnet Türen für Kinder mit „verletzten“ Kuscheltieren01.06.2026 17:08 Uhr
Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere...
Unternehmer von morgen: Schüler für Start-up Idee in Hannover ausgezeichnet29.05.2026 16:55 Uhr
Viele Schüler:innen haben kreative Ideen, aber es gehört mehr dazu, um daraus ein erfolgreiches Business zu machen. In einem landesweiten Schulprojekt in Niedersachsen bekommen deshalb Kinder und...
Schulklasse gewinnt Schülerwettbewerb und darf im Zoo am Meer in Bremerhaven mit anpacken29.05.2026 16:51 Uhr
Mit ihrem selbstausgedachten Rätselspiel hat eine Klasse der Paula-Modersohn-Schule in Bremerhaven (Bremen) einen Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung gewonnen. Sie haben sich dafür mit dem Für...