Wer hat nicht schon einmal etwas unter dem Tannenbaum vorgefunden, das nicht unbedingt gefällt? Ungeliebte Socken oder ein hässlicher Schlafanzug? Solche Weihnachtsgeschenke können jedes Jahr umgetauscht werden. Dafür gibt es überall im Norden Aktionen – eine davon fand am Dienstag im Hamburg Dungeon statt. Und welcher Ort eignet sich besser, um sein persönliches Geschenk des Grauens weiterzugeben?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Glücksklee aus Gönnebek: Hochsaison für den grünen Silvestergruß30.12.2025 11:27 Uhr
Im einzigen Gartenbaubetrieb Schleswig-Holsteins, der Glücksklee produziert, läuft dieser Tage alles auf Hochtouren. Der zarte Glücksbringer aus Mexiko tritt jetzt, zwischen den Jahren, seine Reise vom beschaulichen...
Beliebteste Vornamen: Emma und Noah führen Ranking im Norden an30.12.2025 10:55 Uhr
Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Jahres in Norddeutschland. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Ranking des norddeutschen Vornamen-Experten Knud Bielefeld hervor. Die bundesweite...
Massencrash mit acht Beteiligten: 20-jährige gerät in Gegenverkehr im Landkreis Lüneburg30.12.2025 10:41 Uhr
Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 216 in Nahrendorf im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin sei...
Silvesterstress bei Hunden: So helfen Sie ihrem Tier29.12.2025 14:20 Uhr
Mit Silvester und dem Jahreswechsel kommen Raketen und Böller – für viele Tiere bedeutet das großen Stress und Angst. Bei Hunden äußert sich die Furcht oft durch...
Biergarten in Schlittschuhbahn verwandelt: Gastwirt sorgt für Winterspaß in Weener29.12.2025 13:20 Uhr
Was macht man, wenn man eine Gaststätte mit Biergarten direkt am Hafen hat und im Winter die Nachfrage nachlässt? Man setzt den Außenbereich unter Wasser und verwandelt...
Böller, Raketen und Co.: Feuerwerksverkauf in Hannover gestartet29.12.2025 13:17 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) standen die Menschen am Montag in aller Frühe in der Warteschlange, denn der Verkauf von Silvesterfeuerwerk hat offiziell begonnen. Mehrere Hundert Euro geben die...