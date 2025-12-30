Wer hat nicht schon einmal etwas unter dem Tannenbaum vorgefunden, das nicht unbedingt gefällt? Ungeliebte Socken oder ein hässlicher Schlafanzug? Solche Weihnachtsgeschenke können jedes Jahr umgetauscht werden. Dafür gibt es überall im Norden Aktionen – eine davon fand am Dienstag im Hamburg Dungeon statt. Und welcher Ort eignet sich besser, um sein persönliches Geschenk des Grauens weiterzugeben?