Seit Wochen schon werden in Hannover (Niedersachsen) mutwillig Autos zerkratzt. Inzwischen wurden mehr als 200 beschädigte Fahrzeuge bei der Polizei gemeldet. In einer Straße im Stadtteil Döhren wurden rund 40 Autos zerkratzt, im Stadtteil Seelhorst rund 20 Autos in nur einer Nacht. Die Täter scheinen dabei keinem bestimmten Schema zu folgen. Die Polizei setzt auf die Wachsamkeit der Anwohnenden und hofft auf Zeugenhinweise.