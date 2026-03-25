Seit Wochen schon werden in Hannover (Niedersachsen) mutwillig Autos zerkratzt. Inzwischen wurden mehr als 200 beschädigte Fahrzeuge bei der Polizei gemeldet. In einer Straße im Stadtteil Döhren wurden rund 40 Autos zerkratzt, im Stadtteil Seelhorst rund 20 Autos in nur einer Nacht. Die Täter scheinen dabei keinem bestimmten Schema zu folgen. Die Polizei setzt auf die Wachsamkeit der Anwohnenden und hofft auf Zeugenhinweise.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Mann aus Bremen nach Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde festgenommen25.03.2026 09:26 Uhr
Ein 22 Jahre alter Mann aus Bremen ist nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in der Ostseestadt Eckernförde festgenommen worden. Am Sonntag sei wegen des Tötungsdeliktes ein...
Nach Festkleben auf Rollfeld: Prozess gegen Mitglied der „Letzten Generation“ in Hamburg24.03.2026 17:17 Uhr
Ein Klimaaktivist der „Letzten Generation“ stand am Dienstag in Hamburg vor Gericht. Er gehörte zu der Gruppe, die 2023 ein Loch in den Zaun des Hamburger Flughafens...
Nach Tötung von Frau in Barsinghausen: Partner dem Haftrichter vorgeführt24.03.2026 16:51 Uhr
Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter in Barsinghausen bei Hannover (Niedersachsen), wurde ihr Partner am späten Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Er soll seine 38-jährige Frau in der...
Block-Prozess: Weitere Kriminalbeamtin sagt aus24.03.2026 16:41 Uhr
Am 42. Verhandlungstag im Prozess gegen Steakhouse-Erbin Christina Block und sechs weitere Angeklagte wurde eine weitere Beamtin der Kriminalpolizei vernommen. Diese war in der Silvesternacht 2023/24 im...
Baby verhungern lassen: Angeklagte Eltern sagen vor Gericht aus24.03.2026 16:23 Uhr
Zweiter Verhandlungstag im Prozess um den Tod eines Säuglings aus Brünsbüttel (Schleswig-Holstein). Die angeklagten Eltern äußerten sich am Dienstag vor dem Landgericht Itzehoe zu dem Fall. Die...
Putzhilfe brutal misshandelt? Haftbefehl gegen Familie aus Salzgitter24.03.2026 16:22 Uhr
Eine Familie aus Salzgitter (Niedersachsen) soll ihre Haushälterin aufs Schlimmste misshandelt haben. Die Taten sollen furchtbar gewesen sein – Schläge mit einem Baseballschläger sind noch verhältnismäßig harmlos mit...