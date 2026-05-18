Super-Recognizer sind Menschen, die sich besonders gut Gesichter merken können. Oft reicht ein kurzer Blick und das Gesicht wird noch Jahre später wiedererkannt. Menschen mit dieser seltenen Fähigkeit arbeiten inzwischen auch bei der Polizei und sind auf der Jagd nach Verbrecher:innen. Ronny Neumann, wie sein Arbeitsname lautet, ist so ein Super-Recognizer. Er ist bei der Bundespolizei in Bremen im Einsatz.