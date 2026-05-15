Die Polizei ist Tag und Nacht auf Niedersachsens Autobahnen im Einsatz. Gerade auf der A7, einer der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands, ist die Hildesheimer Autobahnpolizei ständig gefordert. Unfälle, Raserei und auch Handy am Steuer – die Einsatzkräfte haben rund um die Uhr zu tun.