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Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat zum ersten Mal im Rahmen einer bundesweiten Mitgliederbefragung untersucht, wie häufig Grenzüberschreitungen im ärztlichen Dienst auftreten. Die Ergebnisse für Niedersachsen wurden am Mittwoch vorgestellt: Fast jede:r zweite Mediziner:in hat in den vergangenen zwölf Monaten Erfahrungen mit Machtmissbrauch gemacht. 11 Prozent haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Ganze 82 Prozent berichten von respektlosem Umgang. Rund 14 Prozent aller angestellten Ärzte aus Niedersachsen haben an der Online-Umfrage teilgenommen.

Über die Folgen der Grenzüberschreitungen und den Handlungsbedarf hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Vienna Heinrich mit Andreas Hammerschmidt, 2. Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen, gesprochen.

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