Nach Schüssen in türkischem Kulturverein – Mann verhaftet

Gut drei Monate nach Schüssen in einem türkischen Kulturverein hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fast vier Monate nach Schüssen in einem türkischen Kulturverein hat die Hamburger Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Beamte der Mordkommission durchsuchten am Dienstag eine Wohnung in Altona und nahmen dabei den 26-Jährigen fest, wie die Polizei mitteilte. Da ein Haftbefehl bereits vorlag, wurde der Deutsche ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

In der Nacht zum 25. Januar hatten Unbekannte in dem Kulturverein im Stadtteil Lurup mehrfach geschossen und damit zwei Männer an den Beinen verletzt. Dann flüchteten die zum Teil maskierten Täter. Die Feuerwehr brachte die Verletzten – nach Angaben der Polizei zwei Deutsche im Alter von 19 und 22 Jahren – ins Krankenhaus.

Bei einer sofortigen Fahndung mit zwölf Streifenwagen wurde der 26-Jährige ein erstes Mal gefasst. Er wurde allerdings mangels Haftgründen wieder freigelassen. Im April gab die Polizei einen Fahndungsaufruf heraus, mit dem sie öffentlich nach vier dunkel gekleideten Männern suchte. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.