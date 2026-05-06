Der 16-jährige Shahin lebt auf der Nordseeinsel Juist (Niedersachsen). Zwischen Dünen, Watt und Meer eigentlich der perfekte Ort für alle, die sich nach Erholung und Natur sehnen. Aber nicht für Shahin. Für den Jugendlichen ist Juist die pure Einöde und das teilt er auch auf Social Media.
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