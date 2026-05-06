Heidi Klum kommt mit «Hans, Franz und Fritz» zur OMR

Hamburg (dpa) –

Heidi Klum (53) hat einen niedlichen, wuscheligen Gast zu ihrem Auftritt auf der Digitalmesse OMR in Hamburg mitgebracht – ihren kleinen, weißen Hund. Sie sei mit Hans, Franz und Fritz da, sagte Klum als sie die OMR-Hauptbühne betrat. Im Arm hielt die Mutter von vier Kindern ihren kleinen Hund Fritz. «Den habe ich jetzt gerade vor vier Wochen in New York adoptiert und der ist noch ein kleines Baby und den muss ich jetzt überall mit hinschleppen.» Hans und Franz sind die Namen, die Heidi Klum ihren Brüsten gegeben hat.

Sie habe damit im Grunde ihre eigene Security mitgebracht, sagte Klum lachend. Während des etwa 45-minütigen Talks mit OMR-Chef Philipp Westermeyer schlief der Hund entspannt auf ihrem Schoß und sie kraulte ihm immer wieder den Kopf.

Klum ist ein deutsches Model und wurde in Bergisch Gladbach bei Köln geboren. Sie ist eine TV-Größe in den USA und Deutschland.

Hierzulande ist sie vor allem als Jurorin und Moderatorin der ProSieben-Castingshow «Germany’s Next Topmodel» bekannt, die es seit 20 Jahren gibt.