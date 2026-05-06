Tschentscher wirbt für Olympische Spiele in Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in einer Regierungserklärung einmal mehr um eine Bewerbung der Hansestadt für Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 geworben. (Symbolbild) Mike Egerton/Press Association/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat einmal mehr für Olympische Spiele in der Hansestadt geworben. «Olympische und Paralympische Spiele sind eine historische Chance für Hamburg», sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung vor der Hamburgischen Bürgerschaft. Beim Referendum am 31. Mai gehe es nicht nur um ein konkretes Projekt oder Ereignis. «Es geht darum, welches Bild wir von uns selbst haben und welches Bild wir der Welt zeigen wollen.»

Am Ende gehe es auch um eine Entscheidung über das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, über das Vertrauen in die Zukunft. «Und deshalb (…) liebe Hamburgerinnen und Hamburger, sagen Sie „Ja“ zu Olympia,

sagen Sie „Ja“ zu Olympischen und Paralympischen Spielen in Hamburg», sagte Tschentscher.

Hamburgs rot-grüner Senat möchte sich für Olympische und Paralympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Neben Hamburg bemühen sich auch Berlin, München und die Region Rhein-Ruhr, der deutsche Kandidat zu werden. In Hamburg wird am 31. Mai mit einem Referendum über die Bewerbung abgestimmt. Die Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber fällt im September.