Busfahrer in Neustadt nach Angriff schwer verletzt

Neustadt (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung mit Fahrgästen ist ein 36 Jahre alter Busfahrer in Neustadt (Kreis Ostholstein) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Dienstagmittag von einem 18-Jährigen unter anderem einen Faustschlag ins Gesicht erhalten haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können.

Nach ersten Ermittlungen soll der 18-Jährige versucht haben, mit einer gefälschten Fahrkarte in den Bus zu steigen. Das habe der Fahrer erkannt und den Mann aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Außerhalb des Busses sei der 16 Jahre alte Bruder des Täters hinzugekommen. Dabei soll es zu weiteren Schlägen und Tritten gekommen sein. Ein Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung und forderte die beiden jungen Männer auf, von dem Busfahrer abzulassen. Die beiden Brüder kamen dem nach.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Busfahrer in ein Krankenhaus. Polizeibeamte führten vor Ort erste Befragungen durch und sicherten Spuren. Die mutmaßlichen Täter wurden nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen zunächst entlassen.