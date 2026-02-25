Überfüllte Altkleidercontainer und Kleidung, die daneben landet – dieses Bild zeigt sich derzeit an vielen Stellen in Kiel (Schleswig-Holstein). Das führt oft dazu, dass sich von den Kleiderspenden nahezu nichts wieder verwenden lässt. Manche der Container werden nur alle vier Wochen geleert. Offenbar sind Kostengründe dafür ausschlaggebend. In Schleswig werden deshalb Altkleidercontainer wieder abgebaut. In Kiel soll das erstmal nicht passieren, die Stadt hofft darauf, dass das Deutsche Rote Kreuz und seine Partner das Problem in den Griff bekommen.