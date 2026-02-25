Überfüllte Altkleidercontainer und Kleidung, die daneben landet – dieses Bild zeigt sich derzeit an vielen Stellen in Kiel (Schleswig-Holstein). Das führt oft dazu, dass sich von den Kleiderspenden nahezu nichts wieder verwenden lässt. Manche der Container werden nur alle vier Wochen geleert. Offenbar sind Kostengründe dafür ausschlaggebend. In Schleswig werden deshalb Altkleidercontainer wieder abgebaut. In Kiel soll das erstmal nicht passieren, die Stadt hofft darauf, dass das Deutsche Rote Kreuz und seine Partner das Problem in den Griff bekommen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
„Zurück in die Zukunft“: Musical kommt nach Hamburg25.02.2026 12:24 Uhr
Die Proben für das Musical „Zurück in die Zukunft“ im Hamburger Operettenhaus an der Reeperbahn laufen auf Hochtouren. Die Story um Marty McFly und Doc Brown findet...
Molly Sue aus Laboe will beim Eurovision Song Contest in Wien antreten25.02.2026 11:54 Uhr
Am Samstag will die junge Sängerin Molly Sue aus Laboe bei Kiel (Schleswig-Holstein) das Ticket beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest nach Wien lösen. Die 25-Jährige tritt...
400 Jahre Reeperbahn: Von traditionellem Handwerk zur Partymeile24.02.2026 15:56 Uhr
Eine der bekanntesten Straßen in Deutschland ist die Hamburger Reeperbahn. Die sündige Meile wird in diesem Jahr 400 Jahre alt. Am Anfang war sie alles andere als...
Fotografie in Zeiten von KI: Bremer Kunsthalle zeigt Komplexität zwischen Wahrheit und Fiktion24.02.2026 15:43 Uhr
Millionen von Fotos werden pro Sekunde auf der ganzen Welt gemacht – in der Wirklichkeit, aber auch generiert mit KI. Die Bremer Kunsthalle widmet sich in einer...
Wasserbüffel-Farm: Käse, Joghurt und Eis der anderen Art aus Nordfriesland24.02.2026 11:15 Uhr
Im kleinen Dörfchen Immenstedt im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) gibt es eine Wasserbüffel-Farm. Die Büffelkühe versorgen Landwirtin Bärbel Feddersen täglich mit Büffelmilch, aus der dann hofeigene Produkte wie...
Deutlich mehr Unfälle mit Kindern: Verkehrssicherheitsbilanz für Hamburg23.02.2026 17:47 Uhr
21 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen ums Leben gekommen, mehr als 8.800 wurden verletzt. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die Polizei und Innenbehörde...