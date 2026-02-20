Kurz bevor der Frühling in Norddeutschland Einzug hält, ist die Tulpenernte schon in vollem Gange. Doch die bislang niedrigen Temperaturen sind ein Problem für die Gärtnereien. Die Saison läuft schlecht, die Heizkosten sind hoch, die Verkaufszahlen noch niedrig.
