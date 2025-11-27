Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Kiel findet seit Donnerstag der Tourismustag statt. Es ist eine Fachtagung, bei der sich Reiseexpert:innen austauschen können. Am heutigen Donnerstag ging es bei der Tagung besonders darum, wie man gut durch die Nebensaison kommt und was die Tourist:innen auch im Winter nach Schleswig-Holstein lockt.

