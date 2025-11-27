In Kiel findet seit Donnerstag der Tourismustag statt. Es ist eine Fachtagung, bei der sich Reiseexpert:innen austauschen können. Am heutigen Donnerstag ging es bei der Tagung besonders darum, wie man gut durch die Nebensaison kommt und was die Tourist:innen auch im Winter nach Schleswig-Holstein lockt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Mit 700 Schafen über die Trave: Ungewöhnlicher Umzug ins Winterquartier27.11.2025 17:00 Uhr
700 Schafe ins Winterquartier zu bringen, ist schon eine Herausforderung – doch in Ivendorf bei Travemünde (Schleswig-Holstein) kommt noch eine Besonderheit hinzu: Die Herde muss mit der...
Weihnachtszauber auf Schloss Bückeburg: Glanz, Artistik und festliche Stimmung27.11.2025 16:37 Uhr
Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe lädt seit dem heutigen Donnerstag wieder zum alljährlichen Weihnachtszauber auf Schloss Bückeburg (Niedersachsen) ein. Schon am Eröffnungstag herrschte auf dem Schlossgelände reges Treiben....
So prägen KI, Robotik und Co. den Arbeitsalltag: Tagung zur Digitalwirtschaft in Hannover27.11.2025 16:18 Uhr
Künstliche Intelligenz, Robotik und virtuelle Trainingsräume – für viele Betriebe klingt das noch nach Zukunftsmusik, doch genau diese Technologien entscheiden schon jetzt über ihre Wettbewerbsfähigkeit. In Hannover...
Hamburger Mietenstudie: Wohnungsmarkt wohl stabil – Kritik vom Mieterverein27.11.2025 15:51 Uhr
In Hamburg beträgt die durchschnittliche Nettokaltmiete derzeit 9,11 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus der neuen Hamburger Mietenstudie hervor. Laut Studie funktioniere der Wohnungsmarkt und politische Regularien...
Kleines Dorf will Unabhängigkeit: Süderhöft wehrt sich gegen Zwangseingemeindung27.11.2025 11:46 Uhr
Süderhöft, ein kleines Dorf in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) mit gerade einmal 20 Einwohner:innen, hat eine klare Mission: die Unabhängigkeit bewahren. Denn das Dorf soll eingemeindet werden – und...
Blindgänger in Kiel: 6.900 Menschen müssen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen27.11.2025 10:35 Uhr
Am Sonntag entschärft der Kampfmittelräumdienst im Kieler Stadtteil Gaarden-Ost (Schleswig-Holstein) einen 1.000-Pfund-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Rund 7.000 Menschen müssen dafür bis 10:00 Uhr ihre Wohnungen und...