In Norddeutschland gibt es mittlerweile immer mehr Vogelgrippefälle. Auch in einigen Landkreisen in Niedersachsen ist das Virus bereits nachgewiesen worden. Viele Geflügelhalter:innen fordern nun eine Stallpflicht. Über eine solche landesweite Pflicht haben am heutigen Dienstag die Veterniärämter mit dem Landwirtschaftsministerium beraten, um die Vogelgrippe möglichst weiter einzudämmen.