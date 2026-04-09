Im Oktober des vergangenen Jahres kam es in Hannover (Niedersachsen) zu einem Schusswechsel, bei dem ein 27-jähriger Mann ums Leben kam. Seit Donnerstag muss sich der mutmaßliche Schütze vor dem Landgericht verantworten. Im Prozess soll geklärt werden, was zu der tödlichen Auseinandersetzung führte.