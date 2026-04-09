Im Oktober des vergangenen Jahres kam es in Hannover (Niedersachsen) zu einem Schusswechsel, bei dem ein 27-jähriger Mann ums Leben kam. Seit Donnerstag muss sich der mutmaßliche Schütze vor dem Landgericht verantworten. Im Prozess soll geklärt werden, was zu der tödlichen Auseinandersetzung führte.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
CDU-Deepfake-Affäre: Betroffene stellt Strafantrag09.04.2026 15:34 Uhr
Die CDU-Deepfake-Affäre geht in die nächste Runde. Die Betroffene hat nun über ihren Anwalt Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Hannover gestellt. Das hat die CDU-Landtagsfraktion gegenüber SAT.1 REGIONAL...
Schwerer Lkw-Unfall auf A1: Drei Verletzte, Autobahn stundenlang gesperrt09.04.2026 15:20 Uhr
Am Donnerstagmorgen kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten (Bremen) zu einem Auffahrunfall mit drei Lkw. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon...
Polizei Schleswig-Holstein wirbt mit Nachwuchskampagne für Verstärkung09.04.2026 14:19 Uhr
Die Polizei in Schleswig-Holstein sucht dringend Verstärkung. Damit Interessierte besser wissen, was sie erwartet, gibt es das Programm „Polizei Inside“. Das Angebot richtet sich an alle zwischen...
Aktenzeichen XY: Mysteriöser Tod im Wattenmeer – Viele Hinweise nach ZDF-Bericht09.04.2026 09:27 Uhr
Nach einem Beitrag der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ zu einer 2024 im Wattenmeer gefundenen Wasserleiche haben sich sehr viele Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet....
Säureattacke aus Habgier? Frau versucht Ehemann zu töten – Prozessstart09.04.2026 09:18 Uhr
Mordversuch mit Ameisensäure? Eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen soll in einer Trennungsphase versucht haben, ihren Mann mit hochkonzentrierter Säure zu töten. Das Opfer erlitt schwerwiegende Verätzungen und...
Versuchtes Tötungsdelikt: Frau durch Stiche schwer verletzt – Ex-Partner festgenommen09.04.2026 09:09 Uhr
Eine 34 Jahre alte Frau ist in Hannover-Bothfeld (Niedersachsen) durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Ihr 52-jähriger Ex-Partner sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach...