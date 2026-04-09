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Im Oktober des vergangenen Jahres kam es in Hannover (Niedersachsen) zu einem Schusswechsel, bei dem ein 27-jähriger Mann ums Leben kam. Seit Donnerstag muss sich der mutmaßliche Schütze vor dem Landgericht verantworten. Im Prozess soll geklärt werden, was zu der tödlichen Auseinandersetzung führte.

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CDU-Deepfake-Affäre: Betroffene stellt Strafantrag

09.04.2026 15:34 Uhr

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Am Donnerstagmorgen kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten (Bremen) zu einem Auffahrunfall mit drei Lkw. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon...

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Die Polizei in Schleswig-Holstein sucht dringend Verstärkung. Damit Interessierte besser wissen, was sie erwartet, gibt es das Programm „Polizei Inside“. Das Angebot richtet sich an alle zwischen...

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Aktenzeichen XY: Mysteriöser Tod im Wattenmeer – Viele Hinweise nach ZDF-Bericht

09.04.2026 09:27 Uhr

Nach einem Beitrag der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ zu einer 2024 im Wattenmeer gefundenen Wasserleiche haben sich sehr viele Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet....

Säureattacke aus Habgier? Frau versucht Ehemann zu töten – Prozessstart

09.04.2026 09:18 Uhr

Mordversuch mit Ameisensäure? Eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen soll in einer Trennungsphase versucht haben, ihren Mann mit hochkonzentrierter Säure zu töten. Das Opfer erlitt schwerwiegende Verätzungen und...

Versuchtes Tötungsdelikt: Frau durch Stiche schwer verletzt – Ex-Partner festgenommen

09.04.2026 09:09 Uhr

Eine 34 Jahre alte Frau ist in Hannover-Bothfeld (Niedersachsen) durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Ihr 52-jähriger Ex-Partner sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach...

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