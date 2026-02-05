Der Tod eines Zugbegleiters aus Rheinland-Pfalz lässt auch in Norddeutschland niemanden unberührt. Am Montag wurde Serkan C. in einer Regionalbahn totgeprügelt, nachdem er einen Schwarzfahrer gestellt hatte. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Grieche, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Doch nehmen auch in Niedersachsen die Übergriffe auf Bus- und Bahnangestellte zu? Das Hannoversche Verkehrsunternehmen ÜSTRA meldet jedenfalls eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber dem Fahr- und Prüfpersonal.