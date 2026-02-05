Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Der Tod eines Zugbegleiters aus Rheinland-Pfalz lässt auch in Norddeutschland niemanden unberührt. Am Montag wurde Serkan C. in einer Regionalbahn totgeprügelt, nachdem er einen Schwarzfahrer gestellt hatte. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Grieche, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Doch nehmen auch in Niedersachsen die Übergriffe auf Bus- und Bahnangestellte zu? Das Hannoversche Verkehrsunternehmen ÜSTRA meldet jedenfalls eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber dem Fahr- und Prüfpersonal.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:45 Sek.

Block-Prozess: Kronzeuge Barkay sagt zu Spionage der Familie in Dänemark aus

06.02.2026 16:16 Uhr

Im Block-Prozess hat am Freitag erneut der israelische Kronzeuge David Barkay ausgesagt. Die Angeklagte Christina Block sowie der Familienanwalt C. seien informiert gewesen über Spionagemaßmahmen in Dänemark...

Video01:57 Min.

Einbruch bei Sylvie Meis: Täter in Hamburg zu vier Jahren Haft verurteilt

06.02.2026 15:12 Uhr

Im Juli 2023 wurde in der Wohnung von Model und Moderatorin Sylvie Meis in Hamburg-Eppendorf eingebrochen, während sie gerade Urlaub auf Ibiza machte. Teure Handtaschen im Wert...

33-Jähriger bei Entlassung aus Polizeigewahrsam in Hannover zusammengebrochen und gestorben

06.02.2026 08:32 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann ist wenige Tage nach einem medizinischen Notfall im Polizeigewahrsam in Hannover (Niedersachsen) gestorben. Der Mann war am Montagmorgen zusammengebrochen, als er den...

Aktualisiert
Video01:13 Min.

Frau tot in Alfelder Wohnung gefunden: 62-jähriger Bekannter in U-Haft

06.02.2026 08:26 Uhr

In Alfeld im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) wurde am Donnerstag eine 64-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 62-jährigen Bekannten der Frau...

Video05:16 Min.

Love Scamming: Falsche Liebesversprechen ruinieren Opfer finanziell und seelisch

05.02.2026 12:18 Uhr

Wer auf falsche Liebesversprechen hereinfällt, wird oft sowohl finanziell als auch emotional hart getroffen. In dieser Woche wurde bekannt, dass ein 35-Jähriger in Hannover wegen Love Scammings...

Video00:45 Sek.

Großbrand in Nordermeldorf: Gaststätten-Gebäude vollständig zerstört

05.02.2026 09:25 Uhr

Ein Feuer hat am gestrigen Abend in Nordermeldorf (Schleswig-Holstein) einen Gebäudekomplex mit einer Gaststätte komplett zerstört. Gegen 22.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße gerufen,...

