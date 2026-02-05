Der Tod eines Zugbegleiters aus Rheinland-Pfalz lässt auch in Norddeutschland niemanden unberührt. Am Montag wurde Serkan C. in einer Regionalbahn totgeprügelt, nachdem er einen Schwarzfahrer gestellt hatte. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Grieche, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Doch nehmen auch in Niedersachsen die Übergriffe auf Bus- und Bahnangestellte zu? Das Hannoversche Verkehrsunternehmen ÜSTRA meldet jedenfalls eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber dem Fahr- und Prüfpersonal.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Block-Prozess: Kronzeuge Barkay sagt zu Spionage der Familie in Dänemark aus06.02.2026 16:16 Uhr
Im Block-Prozess hat am Freitag erneut der israelische Kronzeuge David Barkay ausgesagt. Die Angeklagte Christina Block sowie der Familienanwalt C. seien informiert gewesen über Spionagemaßmahmen in Dänemark...
Einbruch bei Sylvie Meis: Täter in Hamburg zu vier Jahren Haft verurteilt06.02.2026 15:12 Uhr
Im Juli 2023 wurde in der Wohnung von Model und Moderatorin Sylvie Meis in Hamburg-Eppendorf eingebrochen, während sie gerade Urlaub auf Ibiza machte. Teure Handtaschen im Wert...
33-Jähriger bei Entlassung aus Polizeigewahrsam in Hannover zusammengebrochen und gestorben06.02.2026 08:32 Uhr
Ein 33 Jahre alter Mann ist wenige Tage nach einem medizinischen Notfall im Polizeigewahrsam in Hannover (Niedersachsen) gestorben. Der Mann war am Montagmorgen zusammengebrochen, als er den...
Frau tot in Alfelder Wohnung gefunden: 62-jähriger Bekannter in U-Haft06.02.2026 08:26 Uhr
In Alfeld im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) wurde am Donnerstag eine 64-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 62-jährigen Bekannten der Frau...
Love Scamming: Falsche Liebesversprechen ruinieren Opfer finanziell und seelisch05.02.2026 12:18 Uhr
Wer auf falsche Liebesversprechen hereinfällt, wird oft sowohl finanziell als auch emotional hart getroffen. In dieser Woche wurde bekannt, dass ein 35-Jähriger in Hannover wegen Love Scammings...
Großbrand in Nordermeldorf: Gaststätten-Gebäude vollständig zerstört05.02.2026 09:25 Uhr
Ein Feuer hat am gestrigen Abend in Nordermeldorf (Schleswig-Holstein) einen Gebäudekomplex mit einer Gaststätte komplett zerstört. Gegen 22.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße gerufen,...