Junge auf Fahrrad von Auto erfasst – schwer verletzt

Lingen (dpa/lni) –

Ein elf Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall mit einem Auto im Emsland schwere Verletzungen erlitten. Der Junge habe am Donnerstagabend an einer Kreuzung in Lingen offensichtlich den Wagen einer 21-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Der Elfjährige überquerte die Straße, dabei wurde der Junge frontal von dem Auto erfasst. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 21-Jährige blieb unverletzt.