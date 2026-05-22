Sommerliche Temperaturen zum Pfingstwochenende im Norden

Hamburg/Kiel /Schwerin (dpa/lno) –

Zum Pfingstwochenende zeigt sich das Wetter im Norden von seiner besten Seite. Bei sommerlichen Temperaturen bleibt es meist heiter und trocken.

Nachdem die Wolken aufgezogen sind, wird es am Freitag freundlich und bleibt überwiegend trocken. Nur in Mecklenburg-Vorpommern lösen sich die Wolken erst gegen Abend auf. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchsttemperaturen zwischen 17 und 23 Grad. In der Nacht zum Samstag kann sich örtlich Nebel bilden, die Tiefstwerte liegen bei elf Grad.

Viel Sonne zum Pfingstwochenende

Am Samstag wird es sonnig, zeitweise können im Nordwesten Schleswig-Holsteins am Nachmittag Wolken und einzelne Schauer aufziehen. Es werden Tageshöchstwerte von bis zu 28 Grad erreicht, an der Küste bleibt es etwas kühler. In der Nacht zum Sonntag kann sich in manchen Gebieten erneut Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen liegen ähnlich wie in der Nacht zuvor.

Nachdem sich der örtliche Nebel verzogen hat, wird es auch am Sonntag freundlich bei Maximaltemperaturen zwischen 19 und 26 Grad. Die Nacht zu Montag bleibt klar bei Tiefstwerten zwischen 13 und 8 Grad. Für den Pfingstmontag werden weiterhin sommerliche Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad an der Küste sowie bis zu 27 Grad im Landesinneren erwartet. Es bleibt trocken und freundlich. Auch für die kommende Woche werden viel Sonnenschein und hohe Temperaturen erwartet.