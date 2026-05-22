Channel Aid Konzerte in Hamburg mit Kontra K und Calum Scott

Hamburg (dpa) –

Mit Kontra K und Calum Scott geht Channel Aid 2026 in die nächste Runde. An drei Tagen im Oktober wird die Channel-Aid-Konzertreihe «Live in Concert» im Hamburger Schauspielhaus erwartet. Mit einem Doppelkonzert gibt Kontra K bei Channel Aid damit seine einzigen beiden Deutschland-Shows. Die Fans können sich unter anderem auf Einblicke in sein neues Album freuen. «Wir sind unglaublich stolz auf das Channel Aid Line-Up in diesem Jahr», sagte Fabian Narkus, Gründer von Channel Aid.

Den Abschluss bildet der englische Sänger und Songwriter Calum Scott. «Mit Calum Scott haben wir einen Weltstar gewinnen können. Wir alle kennen seine Musik», so Narkus. Der Sänger wird seine größten Hits wie «Dancing on My Own» oder «You Are The Reason» spielen.

Die Konzerte sind nicht mit den üblichen Auftritten der Sänger zu vergleichen, denn die Künstler werden vom 65-köpfigen Lufthansa-Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi begleitet. Der Dirigent kehrt nach seiner Show im Jahr 2020 zurück auf die Channel Aid Bühne.

Der offizielle Ticketverkauf für die Konzerte startet am 26.05.2026.

Erlös geht an mehrere gemeinnützige Organisationen

Der Erlös der Konzerte wird wieder an mehrere gemeinnützige Organisationen gespendet. Zudem will Mastercard erneut einen Betrag in Höhe der über ihre Kreditkarte gekauften Tickets spenden – insgesamt bis zu 200.000 Euro. Die zusätzlichen Erlöse aus den digitalen Channel Aid Kanälen unterstützen Projekte, die jungen Menschen Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeit ermöglichen.

Die Live-Konzerte für den guten Zweck gibt es seit 2018. Haupt-Acts waren unter anderem Rita Ora, Bastille, Cro und Wincent Weiss. Im Vorprogramm treten üblicherweise bekannte Youtube-Performer auf, die auf der Videoplattform bereits Aufmerksamkeit für ihre Musik erhalten haben.