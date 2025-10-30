Tierheime in Deutschland geraten immer häufiger an ihre Belastungsgrenzen. Auch in Norddeutschland ist die Lage für viele Einrichtungen angespannt. Die Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher (CDU) war deshalb am Donnerstag in Oldenburg (Niedersachsen) in einem Tierheim, um sich persönlich einen Eindruck zu verschaffen.
