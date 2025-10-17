Vor zweieinhalb Jahren haben sich drei Ukrainerinnen in Hamburg kennengelernt – verbunden durch ihre Liebe zur Musik. Gemeinsam gründeten sie die Elba Band, benannt nach der Elbe – als Zeichen ihrer neuen Heimat. Bei den Blind Auditions von The Voice of Germany sorgten sie mit dem ukrainischen Volkslied „Verbovaya Doschechka“ für Gänsehaut und holten vier Buzzer. Die drei jungen Frauen singen von Frühling, Hoffnung und Neubeginn – Themen, die für sie eine ganz besondere Bedeutung haben. Sie sind vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet – und bringen jetzt ihre Stimme der Hoffnung auf die große Bühne.
