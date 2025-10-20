Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Linus Bruhn aus Hamburg war bereits vor zehn Jahren in Staffel 5 bei „The Voice of Germany“ zu sehen und hat es bis zu den Live-Shows geschafft. Jetzt ist der Allstar wieder da und möchte die Show dieses Mal gewinnen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:04 Min.

Vogelgrippe breitet sich in Schleswig-Holstein aus

20.10.2025 17:14 Uhr

Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In...

Video03:18 Min.

Pflichtfach Informatik an weiterführenden Schulen in Hamburg

20.10.2025 16:54 Uhr

Seit diesem Schuljahr ist das Fach Informatik an Hamburgs weiterführenden Schulen Pflicht.Bisher wurde es an vielen Schulen im Wahlpflichtbereich angeboten, nun müssen alle Schüler:innen lernen, was es...

Video02:48 Min.

Powerlifting: 16-Jährige aus Neu Darchau ist Deutsche Meisterin im Kraftdreikampf

20.10.2025 15:07 Uhr

Caroline Juraschek aus Neu Darchau (Niedersachsen) hat bereits mit 15 Jahren angefangen, im Fitnesscenter Gewichte zu heben. Und nun, mit gerade einmal 16 Jahren, ist sie Deutsche...

Video03:24 Min.

K-Pop-Tänzerinnen aus Hildesheim trainieren für Contests

20.10.2025 14:42 Uhr

K-Pop ist Popmusik mit koreanischem Einfluss – und die begeistert auch in Niedersachsen immer mehr Menschen. In Hildesheim tanzen acht junge Frauen unter dem Namen „Belamour“ zu...

Video02:48 Min.

„Indian Summer“: Herbstliche Farbenpracht im Arboretum in Ellerhoop

20.10.2025 14:29 Uhr

Der Begriff „Indian Summer“ beschreibt den Zustand, wenn sich Bäume herbstlich färben und das Wetter nochmal mild wird. In der großen Gartenanlage im Arboretum Ellerhoop (Schleswig-Holstein) können...

Video03:37 Min.

Hape Kerkeling erhält Münchhausen-Preis der Stadt Bodenwerder

17.10.2025 17:54 Uhr

Der renommierte Münchhausen-Preis zeichnet Personen aus, die eine besondere Begabung in Darstellung, Rede oder auch Fantasie haben. Am Freitagabend wird er in Bodenwerder (Niedersachsen) verliehen und geht...

Zur Startseite