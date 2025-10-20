Linus Bruhn aus Hamburg war bereits vor zehn Jahren in Staffel 5 bei „The Voice of Germany“ zu sehen und hat es bis zu den Live-Shows geschafft. Jetzt ist der Allstar wieder da und möchte die Show dieses Mal gewinnen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Vogelgrippe breitet sich in Schleswig-Holstein aus20.10.2025 17:14 Uhr
Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In...
Pflichtfach Informatik an weiterführenden Schulen in Hamburg20.10.2025 16:54 Uhr
Seit diesem Schuljahr ist das Fach Informatik an Hamburgs weiterführenden Schulen Pflicht.Bisher wurde es an vielen Schulen im Wahlpflichtbereich angeboten, nun müssen alle Schüler:innen lernen, was es...
Powerlifting: 16-Jährige aus Neu Darchau ist Deutsche Meisterin im Kraftdreikampf20.10.2025 15:07 Uhr
Caroline Juraschek aus Neu Darchau (Niedersachsen) hat bereits mit 15 Jahren angefangen, im Fitnesscenter Gewichte zu heben. Und nun, mit gerade einmal 16 Jahren, ist sie Deutsche...
K-Pop-Tänzerinnen aus Hildesheim trainieren für Contests20.10.2025 14:42 Uhr
K-Pop ist Popmusik mit koreanischem Einfluss – und die begeistert auch in Niedersachsen immer mehr Menschen. In Hildesheim tanzen acht junge Frauen unter dem Namen „Belamour“ zu...
„Indian Summer“: Herbstliche Farbenpracht im Arboretum in Ellerhoop20.10.2025 14:29 Uhr
Der Begriff „Indian Summer“ beschreibt den Zustand, wenn sich Bäume herbstlich färben und das Wetter nochmal mild wird. In der großen Gartenanlage im Arboretum Ellerhoop (Schleswig-Holstein) können...
Hape Kerkeling erhält Münchhausen-Preis der Stadt Bodenwerder17.10.2025 17:54 Uhr
Der renommierte Münchhausen-Preis zeichnet Personen aus, die eine besondere Begabung in Darstellung, Rede oder auch Fantasie haben. Am Freitagabend wird er in Bodenwerder (Niedersachsen) verliehen und geht...