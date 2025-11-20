Bald startet wieder der Run auf die Weihnachtsbäume. Auch in diesem Jahr müssen Käufer:innen tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Tannen sind erneut gestiegen. Laut Elke Dittfach, einer Tannenbaumverkäuferin aus Isernhagen bei Hannover (Niedersachsen), liegt das vor allem am Wetter, das, wie so oft in der Landwirtschaft, zu höheren Kosten führt. Rund zwei Euro mehr pro Meter verlangt die erfahrene Tannenbaum-Expertin inzwischen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein: Diese Sicherheitsmaßnahmen sind geplant20.11.2025 16:28 Uhr
Die Weihnachtsmärkte machen überall in Hamburg und Schleswig-Holstein auf. Auch in diesem Jahr ist jedoch das Thema Sicherheit wieder ein entscheidender Punkt. Die Konzepte werden immer umfangreicher...
Weihnachtsbaum-Saison startet: Wie ist die Lage in Schleswig-Holstein?20.11.2025 15:56 Uhr
Die Tage werden kürzer und draußen wird es kälter – Zeit, es sich drinnen gemütlich zu machen. In vielen Geschäften ist bereits Weihnachtsdeko erhältlich und viele denken...
Cannabis-Teillegalisierung: Neue Umfrage zeigt kaum Einfluss auf Konsum20.11.2025 15:16 Uhr
Rund eineinhalb Jahre nach der umstrittenen Teillegalisierung von Cannabis zeigt eine neue Erhebung der Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA), dass der Schritt bisher kaum Auswirkungen auf das Konsumverhalten in...
Risse in Hausfassaden in Bremen: Mieter haben Ärger mit Wohnungsbaugesellschaft20.11.2025 12:11 Uhr
In den Fassaden mehrerer Häuser einer Wohnanlage in Bremen-Schwachhausen haben sich tiefe Risse gebildet. Die Wohnungsbaugesellschaft rät den Mieter:innen deshalb, in andere Wohnungen umzuziehen. Diese wiederum werfen...
Black Friday – Schnäppchen oder Stolperfalle? Der Zoll warnt vor Risiken beim Online-Shoppen20.11.2025 10:50 Uhr
Zum Black Friday und in der Vorweihnachtszeit steigt das Paketaufkommen stark an. Der Zoll mahnt: Wer im Ausland bestellt, riskiert nicht nur zusätzliche Abgaben, sondern auch gefälschte...
Heizung seit Monaten defekt: Göttinger Hochhaus-Bewohner wollen Miete halbieren20.11.2025 09:16 Uhr
Wegen der seit Monaten nicht laufenden Heizung in einem Göttinger Hochhauskomplex wollen zahlreiche Bewohner:innen weniger Miete an ihre Vermieter:innen zahlen. Dutzende von ihnen haben am Mittwochabend bei...