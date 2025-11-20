Bald startet wieder der Run auf die Weihnachtsbäume. Auch in diesem Jahr müssen Käufer:innen tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Tannen sind erneut gestiegen. Laut Elke Dittfach, einer Tannenbaumverkäuferin aus Isernhagen bei Hannover (Niedersachsen), liegt das vor allem am Wetter, das, wie so oft in der Landwirtschaft, zu höheren Kosten führt. Rund zwei Euro mehr pro Meter verlangt die erfahrene Tannenbaum-Expertin inzwischen.