Riesenseeadler-Dame „Alaska“ war am Sonntag aus dem beliebten Harzfalkenhof in Bad Sachsa ausgerissen, die Aufregung war groß. Inzwischen ist das Tier mit fast drei Metern Spannweite und achteinhalb Kilo Gewicht zurückgekehrt. Eine Familie aus Berlin, die in der Gegend Urlaub macht, hatte Alaska entdeckt und sich umgehend mit dem zuständigen Falkner in Verbindung gesetzt.