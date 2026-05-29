FC St. Pauli lässt ausgeliehenen James Sands ziehen

Hamburg (dpa) –

In James Sands verlässt ein weiterer Profi den Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war in den vergangenen anderthalb Jahren vom New York City FC aus der Major League Soccer ausgeliehen worden.

Sands eroberte sich nach dem Wechsel schnell einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld der Hamburger. Doch bremsten ihn zwei schwere Verletzungen aus. In der Rückrunde 2025 kam er nur auf sieben Bundesliga-Einsätze, ehe für ihn die Saison wegen eines Innenbandabrisses vorzeitig beendet war.

Im letztlich erfolglosen Kampf des FC St. Pauli gegen den Abstieg in der gerade abgelaufenen Saison fehlte der US-Nationalspieler in den letzten neun Partien wegen einer Sprunggelenksverletzung. Nach dem Abstieg Mitte Mai hatten unter anderem Torwart Nikola Vasilj, Danel Sinani, Karol Mets und Andréas Hountondji Abschied vom Millerntor genommen.