Wind, Wellen, Warnungen: Sturmtief „Joshua“ zieht am Freitag über Deutschland und trifft besonders Schleswig-Holstein. Bereits am Morgen und Vormittag hatte der Deutsche Wetterdienst entlang der Nordseeküste in Schleswig-Holstein Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Bäume stürzten um, Fähren bleiben im Hafen. Feuerwehr und Straßenmeistereien bereiten sich auf eine lange Nacht vor.