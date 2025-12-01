Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Wochenende fand der sogenannte Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union Schleswig-Holstein statt. Zu Gast an diesem Sonntag war der Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) – selbst vor vielen Jahren Vorsitzender der Jungen Union Schleswig-Holstein. Dabei ging es neben der Sicherheitspolitik und dem aktuellen Stand beim Ukrainekrieg vor allem um das aktuelle Streit-Thema Rente.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video04:25 Min.

Bundesdelegiertekonferenz: Grüne treffen sich in Hannover

28.11.2025 17:45 Uhr

Über ein Jahr ist es bereits her, dass die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland gescheitert ist. Seit dem Bruch ist es für diese Parteien...

Video02:30 Min.

Lieferando und Co.: Sozialminister Philippi fordert Direktanstellung für Essenslieferanten

28.11.2025 17:25 Uhr

Wer bei Lieferdienstplattformen wie Wolt, UberEats oder dem deutschen Marktführer Lieferando bestellt, bekommt sein Essen häufig entweder von Freiberufler:innen oder Mitarbeiter:innen eines Subunternehmens der Plattform gebracht. Viele...

Video02:56 Min.

Sicherheit in Fußballstadien: Innenministerin Behrens fordert schärfere Regeln

28.11.2025 17:21 Uhr

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will schärfere Regeln für die Stadionsicherheit. Dazu zählen zum Beispiel personalisierte Tickets, strengere Verbote und mehr Technik. Fans, Vereine, aber auch Teile...

Video01:48 Min.

Hafenentwicklungsdialog der deutschen Küstenländer in Hamburg – mehr Geld vom Bund gefordert

28.11.2025 15:59 Uhr

Vertreter:innen der norddeutschen Bundesländer treffen sich am heutigen Freitag in Hamburg zum Hafenentwicklungsdialog. Seit zwölf Jahren gibt es diesen schon, um gemeinsam zu besprechen, wie es mit...

Video02:45 Min.

Kindesmissbrauchsfotos im Internet: Innenausschuss in Niedersachsen debattiert über schnelleres Löschen

27.11.2025 17:37 Uhr

Kinder sind auch in Niedersachsen sexualisierter Gewalt ausgesetzt. 2023 waren es laut Kriminalstatistik über 6.000 Fälle. Besonders im sogenannten Darknet kursieren viele Fotos oder Videos – und...

Video02:38 Min.

So prägen KI, Robotik und Co. den Arbeitsalltag: Tagung zur Digitalwirtschaft in Hannover

27.11.2025 16:18 Uhr

Künstliche Intelligenz, Robotik und virtuelle Trainingsräume – für viele Betriebe klingt das noch nach Zukunftsmusik, doch genau diese Technologien entscheiden schon jetzt über ihre Wettbewerbsfähigkeit. In Hannover...

Zur Startseite