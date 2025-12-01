Am Wochenende fand der sogenannte Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union Schleswig-Holstein statt. Zu Gast an diesem Sonntag war der Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) – selbst vor vielen Jahren Vorsitzender der Jungen Union Schleswig-Holstein. Dabei ging es neben der Sicherheitspolitik und dem aktuellen Stand beim Ukrainekrieg vor allem um das aktuelle Streit-Thema Rente.