Mann stirbt bei Hausbrand in Fahrdorf

Fahrdorf (dpa/lno) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Morgen ein 45 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein 74 Jahre alter Vater, mit dem er gemeinsam in dem Haus wohnte, konnte sich selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer ist demnach sehr wahrscheinlich im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen und hat sich dort schnell ausgebreitet. Hier wurde auch der zuvor als vermisst gemeldete Bewohner tot gefunden.

Das Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar, der Dachstuhl eingestürzt. Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zuvor hatte shz.de berichtet.