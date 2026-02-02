Der Bus- und Bahnverkehr war am Montag in Hamburg weitgehend lahmgelegt. Verdi sah sich gezwungen, im Öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufzurufen – trotz des Winterwetters. Wie sind die Menschen am Montag damit umgegangen? Und wie sind die Hamburger:innen zur Arbeit gekommen?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Warnstreik im Nahverkehr: Keine Busse und Bahnen im Norden – nur nicht in Niedersachsen02.02.2026 08:39 Uhr
Für viele Pendler:innen in Hamburg ist der heutige Tag angesichts des 24-stündigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr eine besondere Herausforderung. Nach unserem Kenntnisstand seien bisher keine Busse von...
Verkehrsgerichtstag 2026: Experten diskutieren über Schmerzensgeld bei Unfällen30.01.2026 18:10 Uhr
Rund 1.800 Jurist:innen, Wissenschaftler:innen und Expert:innen rund um den Verkehr haben in acht Arbeitskreisen auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar (Niedersachsen) über Verkehrsrechtsthemen diskutiert. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Katja Senftleben...
Winterwetter: Touristen strömen nach Sankt Peter-Ording30.01.2026 16:48 Uhr
Trotz oder gerade wegen des Winterwetters zieht es viele Tourist:innen im Moment an die Nordsee. Für viele beginnt nämlich die schönste Reisezeit genau dann, wenn es ruhiger...
Krankenhausreform: Rotes Kreuz Krankenhaus und Roland Klinik in Bremen fusionieren30.01.2026 16:18 Uhr
Durch die Krankenhausreform stehen bundesweit viele Kliniken vor organisatorischen Veränderungen. Auch in Bremen tun sich nun zwei Kliniken zusammen. Das Rote Kreuz Krankenhaus wird nun Träger der...
Warnstreik im ÖPNV am Montag: Ausfälle von Bussen und Bahnen in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein30.01.2026 09:36 Uhr
Fahrgäste von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen müssen sich am kommenden Montag in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein auf Ausfälle im Nahverkehr einrichten. Die Gewerkschaft Verdi ruft unter anderem bei der...
Verkehrsrecht auf dem Prüfstand: Experten beraten in Goslar29.01.2026 17:20 Uhr
Beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar (Niedersachsen) treffen sich aktuell rund 2.000 Expert:innen, um darüber zu beraten, welche Verkehrsregeln angepasst werden sollten. Noch bis Freitag befassen sich die...