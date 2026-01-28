Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

An der Schachschule Kiel (Schleswig-Holstein) gehört das königliche Spiel ganz selbstverständlich zum Schulalltag. Als reguläres Unterrichtsfach lernen die Schüler:innen dort Strategie, Konzentration und Fairness. Und auch in den Pausen wird dort nicht getobt, sondern das Hirn angestrengt – denn bei den sogenannten Schachpausen kann jede:r mitspielen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video08:41 Min.

Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen

27.01.2026 18:16 Uhr

Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...

Video02:26 Min.

Bertini-Preis verliehen: Hamburger Schüler setzen sich gegen Antisemitismus ein

27.01.2026 17:01 Uhr

Der Bertini-Preis ist am Dienstag in Hamburg vergeben worden. Der Preis geht auf den Roman „Die Bertinis“ zurück. Darin beschreibt der jüdischstämmige Autor Ralph Giordano die Verfolgung...

Video02:21 Min.

Ganztagsbetreuung in der Grundschule: Niedersächsischer Landtag debattiert über Umsetzung

27.01.2026 16:59 Uhr

Ab dem 1. August haben Eltern in Deutschland einen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ihrer Kinder in der Grundschule. Außerdem müssen Erstklässler:innen in diesem Jahr die Möglichkeit haben,...

Video02:42 Min.

Schulpony schwer krank: Hamburger Schule ruft zu Spenden auf

23.01.2026 16:48 Uhr

Die Brüder-Grimm-Schule in Hamburg-Jenfeld setzt auf Tierpädagogik: Die Schüler:innen lernen im Schulalltag den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren. Zum schuleigenen „Zoo“ gehören Meerschweinchen, Hamster und zwei Ponys, die...

Eisregen und Glatteis in Niedersachsen: Schulausfälle in einigen Landkreisen

23.01.2026 08:53 Uhr

Mit gefährlichem Glatteis und winterlicher Kälte starten Niedersachsen und Bremen ins Wochenende. Im Emsland und in Ostfriesland sowie in den Kreisen Nienburg, Göttingen, Holzminden, Schaumberg und in...

Video02:28 Min.

Lehrermangel bleibt großes Problem an Niedersachsens Schulen

22.01.2026 17:02 Uhr

Kurz vor dem Start des zweiten Schulhalbjahres hat das Niedersächsisches Kultusministerium am Donnerstag über die Schulversorgung im Land informiert. Eine Entspannung ist nicht in Sicht: Der Mangel...

Zur Startseite