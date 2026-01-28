An der Schachschule Kiel (Schleswig-Holstein) gehört das königliche Spiel ganz selbstverständlich zum Schulalltag. Als reguläres Unterrichtsfach lernen die Schüler:innen dort Strategie, Konzentration und Fairness. Und auch in den Pausen wird dort nicht getobt, sondern das Hirn angestrengt – denn bei den sogenannten Schachpausen kann jede:r mitspielen.