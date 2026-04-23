Was harmlos beginnt, kann schnell gefährlich werden: Beim Cybergrooming versuchen Täter gezielt, online Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen – oft mit sexuellen Absichten. Social Media, Messenger und andere digitale Plattformen gehören zum Alltag junger Menschen. Die Bremische Landesmedienanstalt setzt deshalb auf die Vermittlung von Medienkompetenz statt auf strikte Verbote.

In Workshops lernen Schüler:innen, kritische Situationen zu erkennen, Warnsignale einzuordnen und richtig zu reagieren. Denn die Gefahr ist real: Laut Expert:innen der Bremischen Landesmedienanstalt hat etwa jedes vierte Kind bereits Erfahrungen mit sexueller Belästigung im Netz gemacht. Ziel ist es, Kinder zu stärken und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie sich sicher im Netz bewegen können.

Zum Thema Cybergrooming und dem Schutz junger Menschen spricht SAT.1 REGIONAL heute mit Cornelia Holstein, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt. Den Talk sehen Sie heute bei 17:30 SAT.1 REGIONAL für Niedersachsen und Bremen und hier auf sat1regional.de.

Im Rahmen der Aktionswoche „Wir gegen Hass – für mehr Respekt im Netz“ blickt SAT.1 REGIONAL gemeinsam mit weiteren Medienhäusern auf verschiedene Formen von Hass und Gefahren im Netz. Alle Beiträge: